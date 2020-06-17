電動車大廠特斯拉（Tesla）16日（周二）申報文件顯示，該公司已與日本Panasonic簽訂3年定價協議，內容關於內華達超級工廠（Gigafactory）鋰電池的製造與供應。

先前已有傳出特斯拉與Panasonic洽談擴展電池合資產能的消息。

Panasonic在5月暗示，將與特斯拉合作開發容量更高的新電池。

特斯拉指出，上周簽訂的協議自2020年4月1日生效，內容約定協議前兩年Panasonic的產量以及特斯拉的採購量。

(工商 )