台灣菸酒公司鎖定女性上班族市場，今（17）日宣布推出氣泡白葡萄酒新產品「台啤特釀向陽IGA」，採用近年來義大利流行的義式葡萄艾爾啤酒方式，以過去台灣啤酒強項搭配台灣在地白葡萄汁釀製。

「台啤特釀向陽IGA」選用果香味濃郁的酵母及啤酒花，採用「二重釀造工藝」，先以麥汁進行初段發酵，後加入白葡萄汁進行第二段發酵，且運用低溫冷泡啤酒花技法，而酒精濃度為9％。

面對近年來各大啤酒商如台灣三得利Suntory、柏克金Buckskin、海尼根Heineken等勁敵，台菸酒自去年推出「深葉」日月潭紅茶啤酒、轉攻女性市場，成效頗佳，進而成為固定商品，今年的「台啤特釀向陽IGA」盼複製去年成功經驗，穩固台菸酒在啤酒市場龍頭地位。

為強化品牌，今年台灣菸酒公司也找來金馬獎國片「大佛普拉斯」導演黃信堯拍攝台菸酒形象廣告，還參與國家隊、產製超過1,800萬瓶防疫酒精，並推出520「英德配」總統就職五款紀念酒，總銷量近40萬瓶。

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(工商 )