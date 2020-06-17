民視金鐘劇《無主之子》改編自真實社會事件，劇中越南移工受不了雇主苛扣、歧視逃跑，又與台灣女子在未婚生子，戲劇取材特別引發迴響，包括文化、影劇學者都給予高度肯定，製作單位列夫特16日安排播映暨座談會，邀請劇中演員黃鐙輝、李又汝、孫綻與各藝術創作者分享拍戲的點滴。

女主角李又汝表示，這是真實社會案件改編，大家在看戲其中心裡會很沉重，但可以讓這種很強烈的狀態，可以啟發更多人來重視這個議題，而這樣的題材需要被重視。男主角黃鐙輝則表示，劇本都是活生生案例，尤其演員群融入角色中，拍攝時在旁邊看演員走本時，早已眼眶含淚，那個感動跟感同身受是非常強烈。

台灣目前有超過70萬移工，遍布各城鄉，不只南方澳事件，導演、編劇用更多現實案例，描繪出移工在台灣的寫實生活。演員孫綻認為，移工離鄉背井來台工作，過去對這議題無感，但接觸後才發現移工過得很辛苦，尤其全世界有很多這樣的移工，有一部片能為他們發聲很棒。

《無主之子》以越南海上移工為主題 ，片段中在漁船上漁工對雇主發出的怒吼 ，題材反映社會底層，寫實刻劃引起共鳴，加上選材跟近來新移民時事結合，更讓不少影評人跟創作者震撼。《無主之子》於6月28日起，每週日晚間十點，共分成上中下三集，在民視無線台播出。

(中時 )