後龍鎮長朱秋隆17日上午炒糯米、包香粽，給弱勢家庭送暖。〔謝明俊攝〕

社區志工媽媽一早就聚集媽靈宮媽媽餐廳包香粽做公益。〔謝明俊攝〕

後龍鎮長朱秋隆試吃愛心粽，大聲喊讚。〔謝明俊攝〕

後龍鎮長朱秋隆與台電公司包香粽送弱勢

端午節將近，後龍鎮公所與台電公司一起發起「端午濃濃粽香龍鎮情」活動，從17日上午開始，由媽靈宮提供場所，發動志工媽媽們一起包肉粽，將好粽分送給全鎮466戶弱勢家庭，以及鎮內軍警單位享用，後龍鎮長朱秋隆親自到場炒糯米，包粽子，希望讓全體弱勢家庭能感受佳節溫暖。

後龍鎮公所這項端節送好粽的活動，已經持續第4年，今年遭遇新冠疫情，幸好目前疫情趨緩，鎮公所也決定繼續這項公益活動，也獲得台電公司全力贊助，並由媽靈宮協助提供場地，發動社區志工媽媽們一起來包好粽、送愛心。

今年分送愛心粽的，是以鎮內低收入、中低收入戶、弱勢家庭兒童及少年，特別處遇家庭，獨居長者等共466戶。另外，鎮公所為了感謝鎮內軍警消防海巡等單位人員辛苦，也準備粽子慰勞辛苦。

包粽子活動從17日上午開始，一早，志工媽媽們就聚集在媽靈宮媽媽餐廳，炒製糯米、配料後，再一一包成粽子，總共將製作近千顆粽子，預計將費3天時間完成，粽子一包好，隨即由公所人員、各里里長、里幹事等人在第1時間內送達，讓弱勢能感受到佳節溫情。

(中時 )