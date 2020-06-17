新竹市政府政風處今年首次與新竹縣政府及基隆市政府政風處，共同舉辦志工培訓活動。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府政風處今年首次與新竹縣政府及基隆市政府政風處，共同舉辦志工培訓活動，17日並配合新竹市動物園重新開幕，結合廉政繪本「小海龜的逆襲」，擴大舉辦「眾志成城齊心倡廉」活動，讓3縣市廉政志工共襄盛舉交流工作經驗。

市府政風處指出，新竹市動物園在去年底重新開幕，依動物習性提供不同展示方式，成為新竹市指標性新地景，今天因此特別邀請新竹縣及基隆市廉政志工隊來新竹市動物園參訪，並結合「小海龜的逆襲」繪本宣導培訓課程，讓志工們在接受專業訓練之餘，也能實地體會生命教育的感動。

政風處長廖錦旌表示，推行廉政政策不僅是公部門的任務，過程中也亟需集結眾人之力，獲得私部門及民間社會的全力支持與信賴，才能真正將廉潔誠信觀念深根紮根於各階層。

而廉政志工正是扮演關鍵性角色，除自身保持廉潔守法情操外，更要積極投入廉政志願服務工作，用接地氣方式宣導正確法治觀念，讓民眾廉政有感。

此次活動為提升反貪效益，也邀請竹竹基廉政志工隊同時參加「廉政標語打卡趣」活動，不僅向外縣市推廣新竹市新地景「市立動物園」，更藉由志工間的人際網絡，來提升廉政宣導能量，期待更多具志願服務熱忱的民眾加入廉政志工行列，將廉潔的觀念散播到社會每個角落。

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(中時 )