中壢警破獲三合一詐騙集團。(呂筱蟬攝)

桃園市以28歲劉姓女子為首的詐騙集團，以網路投資比特幣手法詐騙，被害人上鉤後，又被騙走存摺及身分證辦人頭手機，藉此續騙更多人，一人被扒三層皮，劉女靠詐騙發大財開名車，被抓前才剛買市價超過500萬元的瑪莎拉蒂跑車，中壢警方一舉破獲詐騙機房，逮捕共6人集團成員，清查被害遭詐高達958萬元外，起獲電子設備、空氣槍、大麻等，名車也一併被查扣。

警方表示，該犯罪集團分工詳細、計畫縝密，先在網路上散布投資比特幣消息，引誘被害人上鉤後，接著以因虛擬貨幣轉換為現實貨幣手續繁複等理由，讓被害人降低戒心後騙取銀行存摺及提款卡，最後再藉由要求被害人需加入會員等理由，騙取被害人身分證影本，用以後續申請手機門號，續行詐取更多錢財，目前至少有6名受害者，總詐騙金額共957萬6029元，全案經訊問後依刑法詐欺罪、槍砲彈刀、毒品危害防制罪移送桃園地檢偵辦。

中壢警分局一舉破獲三合一詐騙集團，桃園市長鄭文燦17日前往分局表揚有功人員，他表示，詐騙一直是相當嚴重的治安問題，詐騙集團分工詳細、心思狡詐，常常僅能抓到被犧牲的下游車手，而上游首腦持續逍遙法外。

他說，這次中壢警方同心戮力，漂亮破獲該詐騙集團，是為警方未來繼續打擊詐欺犯罪、守護社會治安注入了一劑強心針。

(中時 )