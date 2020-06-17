由於受到美國制裁，傳出三星與華為正在商討一項協議，即三星計劃提供華為5G設備晶片的代工，而華為需將其部分智慧手機市占率讓給三星，作為回報。業內人士對此表示，撇開這件事不談，大陸半導體業已經沒有退路了，如果日本、韓國願意與大陸合作，挑戰將會小很多。

陸媒報導，有人認為華為和三星合作是個假消息，但業界人士卻表示，傳聞不會空穴來風，「這是一種姿態，反映出華為現在比較著急，正在廣撒網找救兵，尋找解決晶片代工的辦法。」

傳聞還稱華為想和三星商討打造一條非美系的晶片生產線。對此市場看法兩極，有人認為太過冒險、不可能，也有人認為可行性很高，因為大部分的美國設備是可以替代的，而且三星也開發過半導體設備，找三星是比較靠譜的。

報導指出，撇開這件事，一位業界人士指出，大陸半導體行業已經沒有退路了。該人士稱，如果日本、韓國願意和大陸合作，挑戰會小很多，如果不能合作，行業也必須朝著「自立」的方向前進，「以前大家還抱有幻想，現在不管美國總統大選結果如何，美國整體策略也不會改變，中國半導體產業肯定要自立。」

(中時電子報)