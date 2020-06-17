台南市政府附近的中華西路，4月至6月間每月發生1起死亡車禍，台南市交通局除了在道安會報檢討大型車進入市區時段，17日對民眾宣導「防禦駕駛」觀念，教民眾行車時要「觀察」、「預測」、「保護自己」，減少死亡車禍發生率。

台南市6月初在台南市政府附近發生一起內輪差死角死亡車禍，因正值下班時刻，不少公務員下班回家時，目睹女騎士魂斷水泥車輪下，讓這起意外格外受到重視。

台灣今年1月起規定大型車需強制安裝「行車視野輔助系統」，這起肇事水泥車雖有安裝，卻疑似未打開系統，竟造成悲劇。

這起悲劇已是台南市政府附近的中華西路上，近3個月內第3起死亡車禍，造成台南市交通局重視，17日教導民眾「防禦駕駛」，不論汽車與機車駕駛，都要養成「觀察」、「預測」與「保護自己」的態度。

台南市交通局車鑑會表示，從車禍事故鑑定中，有6成案件是未注意車前狀況引起，絕大多數駕駛人因缺乏防禦駕駛的觀念，駕駛未能提早一步做出相對正確的判斷，提醒民眾在行車經路口時，切記「慢、看、停」3要訣，關鍵在「離大型車遠一點」。

台南市中華西路屬外環道路，自4月至6月，每月發生1件死亡車禍，引起交通安全疑慮，台南市外環道路近年來交通壅塞，又是大型車必經之道，台南市交通局與台南市交通大隊在道安會報上，正討論調整大型車輛從外環道路進入市區的允許時間。

(中時 )