陸生返台推動組寄信給疫情指揮中心指揮官陳時中，希望依大陸各省疫情現況，逐步對陸生解封，也願多次核酸檢測，只求讓陸生返台上學，但因擔心大陸北京再爆疫情，恐成防疫破口，陸生確定被排除在第一批獲准入境名單。首波優先開放名單為，越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹等共11個國家地區。優先安排到校外防疫旅館完成檢疫程序後再返台就學。

針對境外生返台就學事宜，教育部依據中央流行疫情指揮中心所頒布之各項指引與規定，在兼顧「防疫優先」與「境外生受教權益」的前提下，提出開放境外學生返臺就學的標準作業程序與相關配套措施等具體完整規劃。

經過多次跨部會討論及研商，並經指揮中心評估各國疫情等級風險及國內防疫能量，同意優先開放11個低風險國家/地區，其中包括，越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹，且須現居於這11國家/地區之境外生入境，並優先安排至校外防疫旅館完成檢疫程序後再返校就學。

教育部提出「三個原則、兩個標準作業程序」，以確保境外生有序入境。

一、境外生返臺三個原則：

(一)優先開放指揮中心「低風險國家/地區」名單之境外學生入境。

(二)在符合「低風險國家/地區」中，以108學年度應屆畢業生優先入境，並視其入境後檢疫情形，再依序分順位批次放寬其他舊生及新生入境。

(三)安排學生入境後，優先入住校外防疫旅館。

二、由各大學提送入境名單及檢疫場所規劃並經教育部確認後，依照兩個標準作業程序，讓境外生安全有序入境：

(一)境外生抵達臺灣前：入境名單實名報核、確認檢疫場所、班機調查及簽證核發等標準作業程序。

(二)境外生抵達臺灣後：機場邊境管制、單一報到櫃檯、防疫交通接送、安排檢疫場所等標準作業程序。

教育部將定期請指揮中心提供可准予開放之低風險國家/地區更新名單，再據以執行安排境外生依順位分批次入境等相關作業。教育部亦將持續檢視境外生入境檢疫情形，再評估依序放寬其他入境對象，確保在防疫優先前提下，安全有序的讓境外生返臺就學。

(中時 )