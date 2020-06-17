就問一句，為了基哥，妳願意出多少？男星基努李維(Keanu Reeves)不但身材精實高挑，臉蛋俊俏斯文並帶有一絲異國神秘色彩，而他因主演《捍衛任務》系列電影，那為愛犬不惜變身殺神的風姿，讓今年55歲的他仍散發致命魅力，而基努李維私下生活低調簡單，但為了慈善他樂於現身，最近他「拍賣自己」，粉絲最終出價讓人看傻眼。

基努李維為了做慈善，不惜貢獻自己，據《Entertainment Tonight》報導，基努李維替慈善機構「金彩虹營」募款，使用競標方式，最後贏家可以跟男神進行15分鐘一對一視訊約會，而截至6月16號為止，狂粉撒幣沒在手軟，競標價錢已經來到48萬台幣。

這個讓金努李維甘願獻身的慈善團體「金彩虹營」，成立的目的是為愛達荷州癌症病童及其家屬，提供心理輔導及諮商，而男神有充分的動力為他們貢獻，因為他摯愛的妹妹金李維小時候曾罹患白血病，他當時費盡心力將妹妹救回，妹妹痊癒後，他仍繼續貢獻愛心，始終大力資助癌症機構，低調捐款至今。

(中時電子報)