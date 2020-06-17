沃旭能源17日表示，位於國立彰化師範大學寶山校區的百萬瓦級(MW)儲能示範系統正式落成啟用，將用於建立多項提升電網效率與穩定性學術研究，為台灣建構綠能生態系統做出重要貢獻。

沃旭指出，這次啟用的儲能設備，是台灣首座由企業全額贊助的百萬瓦級儲能示範系統，成功整合產官學界資源，包括國立彰化師範大學、彰化縣政府以及台達電子，為在地綠能推廣與合作立下重要里程碑。

沃旭能源亞太區總裁柏森文（Matthias Bausenwein）表示，沃旭能源的願景是創造一個完全以綠能運作的世界。我們運用近30年全球離岸風電專業與最佳實務經驗，透過引進這座儲能示範系統，全力為台灣推動在地離岸風電產業價值鏈發展，以及建構完整的再生能源生態系努力。

他還說，全球發電方式正在持續轉變，透過科技創新，越來越多的電力供應來自低碳排發電模式，例如透過離岸風電所產出的乾淨能源，發電方式轉變代表電網系統平衡及運轉方式也需要有所調整，才能確保電力供應更敏捷、彈性。發展儲能系統將有助於強化電網運作效率，加速再生能源電力供需整合，有助於實現台灣2025年再生能源發電佔比達20%的目標。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔指出，沃旭從2017年第四季起投入籌備這項儲能示範計畫，與國立彰化師範大學密切合作落實建置儲能系統，連同沃旭2018年起贊助成立的儲能研究中心，能夠為參與此項專案的台灣學術及產業機構提供最佳資源，從事研究並從中獲得數據資料和洞察，幫助強化台灣電網效率，以及協助在地產業掌握未來新興儲能商機。

(工商 )