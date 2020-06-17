長笛百變天后華姵去年10月8日在中山堂舉辦音樂會，卻因女子靳意芳聲稱要贊助60萬，換取華姵音樂會897張門票，華姵還在音樂會節目單上印上靳女的名字註明「特別感謝」，但靳迄今未支付任何款項，士林地檢檢署日前偵結，靳女對於以什麼名義贊助說法前後不一，依詐欺罪提起公訴。

60歲靳女，去年與華姵約在北投見面，表示欣賞她的長笛才藝，願意「包場贊助」支持，經華姵估算舉辦成本，雙方擬定贊助合約書，以京兆元公司董事長名義贊助60萬元。

華姵籌劃後交付897張門票，靳女再轉交給潘姓友人、京兆元公司盧姓副總使用，華姵也在節目單上以印刷文字表示「特別感謝，京兆元事業集團靳意芳總裁」。音樂會結束後，華姵向她索取贊助款項，靳女先說出國，又說服喪，應訊時則辯稱，不知道要以個人、京兆元公司還是基金會的名義贊助，

檢察官傳喚京兆元公司負責人到案說明，負責人說靳女自稱是財務長，但公司尚未辦理公司登記，不知道要以什麼名義贊助。檢察官認為靳女接洽後，簽訂合約書拿897張門票，卻遲遲未支付任何款項，已涉犯詐欺罪。

華姵2016年曾獲廣播金鐘獎非流行音樂主持人獎，因外型亮眼，有長笛女神的稱號，發行「純粹」長笛跨界演奏專輯，被稱為跨界長笛音樂家。

(中時 )