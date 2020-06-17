台鐵在台中海線地區鐵路【日南-大甲】、【清水-追分】間仍為單軌區間，列車行駛時，常需要會車或等車延長列車行駛時間，平均每30-40分鐘才有1班；市議員李榮鴻為民請命，爭取交通部能盡快推動台中海線鐵路雙軌高架化工程。

交通局指出，5月21日市府已再度去函交通部，希望交通部盡快推動海線鐵路雙軌高架化工程，

李榮鴻表示，海線地區民眾亟需快速便捷的鐵道運輸，但海線鐵路雙軌高架化工程中央評估了10多年還在評估，苗栗的鐵道都已經雙軌化，台中是直轄市竟然還停留在單軌，顯見中央對台中人比較不好。

李榮鴻指出，根據目前海線鐵路雙軌化工程部分採平面、部分採高架的版本，預估總經費344.75億(中央負擔181.56億、地方163.19億)，台中市要負擔的比例逼近五成；反觀台南市區鐵路地下化總經費293.6億元，台南市政府只負擔36.7億元，只負擔12％，實在不公平。

李榮鴻強調，建設不分藍綠，希望台中市政府組專案推動小組，由市長盧秀燕率領藍綠民意代表一起去中央拜訪交通部長林佳龍，爭取補助並要求中央盡快推動海線鐵路高架化工程，給海線居民便捷的鐵道運輸，也帶動地方觀光經濟繁榮。

交通局長葉昭甫指出，5月21日交通局已再度去函交通部，希望交通部盡快推動海線鐵路雙軌高架化工程，。市長盧秀燕強調，李榮鴻議員對海線交通發展的建議方向完全正確，鐵道雙軌高架化對都市均衡發展及提振經濟也很重要，市府也一直朝這個方向積極在做。

(中時 )