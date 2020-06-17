桃園市中壢區民權路某間銀樓，發生歹徒持槍強盜，55歲曾姓男子，頭戴半罩式安全帽，獨自一人持改造手槍走入銀樓內，他先朝店內展示櫃開了一槍，再拿鐵鎚猛敲展示櫃，因店家裝設強化玻璃櫃，歹徒見櫃子竟然敲不破，什麼東西都沒搶到，隨即逃出店外揚長而去，行徑非常囂張。

中壢警分局接獲店家報案，隨即成立專案小組偵辦，調閱歹徒逃逸路線沿途監視器，17日上午在新竹關西鎮逮捕曾男，起出改造手槍、子彈、鐵鎚等犯案工具，訊後依槍砲、強盜未遂、竊盜等罪嫌，移送桃園地檢偵辦。

(中時 )