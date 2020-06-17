中壢銀樓遭持槍搶劫 警循監視器逮捕歸案 14:182020/06/17 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中壢某銀樓遭歹徒開槍強盜未遂，中壢警方17日循線將犯案的曾男逮捕到案。(呂筱蟬攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區民權路某間銀樓，發生歹徒持槍強盜，55歲曾姓男子，頭戴半罩式安全帽，獨自一人持改造手槍走入銀樓內，他先朝店內展示櫃開了一槍，再拿鐵鎚猛敲展示櫃，因店家裝設強化玻璃櫃，歹徒見櫃子竟然敲不破，什麼東西都沒搶到，隨即逃出店外揚長而去，行徑非常囂張。 中壢警分局接獲店家報案，隨即成立專案小組偵辦，調閱歹徒逃逸路線沿途監視器，17日上午在新竹關西鎮逮捕曾男，起出改造手槍、子彈、鐵鎚等犯案工具，訊後依槍砲、強盜未遂、竊盜等罪嫌，移送桃園地檢偵辦。 (中時 ) #歹徒 #強盜 #中壢 #銀樓 #手槍 也許您會感興趣 社會熱門新聞 22歲馬尾妹遭工人搭訕 強拉回家全裸當性奴12小時 - 社會 南投女國中生遭拖板車撞 上學中途慘死 - 社會 女友破處變慾女！一天5次鮮肉男快頂不住 - 社會 16歲不肖子殺母割喉 竟因借不到6萬元 - 社會 夫開門見妻裸睡誤認提醒「做功課」 提槍上馬卻崩潰了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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