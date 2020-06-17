為兩韓關係惡化負責 韓統一部長請辭 14:142020/06/17 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 朝鮮半島局勢升溫，韓聯社報導，南韓統一部長金鍊鐵為兩韓關係惡化負責，今（17）日提出辭呈。 北韓自6月初以來，頻頻針對脫北團體在邊界散布反朝傳單一事開嗆南韓，除了痛罵脫北者為人渣、賤民，更暗示動武、讓部隊重返前線非武裝區，平壤昨（16）日更付諸行動，以爆破方式炸毀位在開城工業區的兩韓聯絡辦公室，南北韓關係急速惡化。 針對兩韓關係急凍，韓聯社報導，南韓統一部長金鍊鐵今日已提出辭呈以示負責。 (中時電子報) #北韓 #南韓 #兩韓 #關係 #惡化 #負責 #統一部 #請辭 #統一部長 #朝鮮半島 #金鍊鐵 #辭呈 也許您會感興趣 推薦閱讀 北韓翻臉 韓媒：首爾對朝政策被逼入死角 05:112020/06/13 國際 北韓再開嗆！將向南挺進 派兵進駐去武裝區域 10:532020/06/16 國際 南韓統一部證實：北韓炸毀兩韓辦公室 14:572020/06/16 國際 北韓炸毀兩韓辦公室 大陸外交部回應了 15:372020/06/16 兩岸 痛批人渣！北韓證實：完全炸毀兩韓辦公室 16:282020/06/16 國際 北韓炸毀開城兩韓辦公室 台網友大驚：金正恩掰了？ 16:462020/06/16 政治 北韓炸兩韓辦公室 府：國安團隊密切關注情勢 17:192020/06/16 政治 北韓炸毀兩韓辦公室 名嘴嚇到：自殘再嚇人好可怕 18:342020/06/16 政治 北韓自殘式攻擊 股匯市只受到短期干擾 19:322020/06/16 財經 灰飛煙滅！北韓公布兩韓辦公室大樓爆破瞬間畫面 09:212020/06/17 國際 國際熱門新聞 跟定美國？調查：全球僅3國人民信美抗疫勝陸 台上榜 - 國際 不斷更新》陸印邊境衝突！印度逾百死傷 傳解放軍43死亡或重傷 - 國際 新冠治療重大突破！牛津專家：千元救人一命 - 時事 中印邊境流血衝突 鐵棒與石塊齊飛雙方打紅眼 - 國際 南韓也硬了！痛罵金與正無禮、沒常識 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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