朝鮮半島局勢升溫，韓聯社報導，南韓統一部長金鍊鐵為兩韓關係惡化負責，今（17）日提出辭呈。

北韓自6月初以來，頻頻針對脫北團體在邊界散布反朝傳單一事開嗆南韓，除了痛罵脫北者為人渣、賤民，更暗示動武、讓部隊重返前線非武裝區，平壤昨（16）日更付諸行動，以爆破方式炸毀位在開城工業區的兩韓聯絡辦公室，南北韓關係急速惡化。

針對兩韓關係急凍，韓聯社報導，南韓統一部長金鍊鐵今日已提出辭呈以示負責。

(中時電子報)