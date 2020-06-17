27歲華視當家主播房業涵日前宣布將離開待了7年的華視，今被周刊指出將跳槽到東森、擠下資深主播韓佩穎。對此，房業涵澄清「不是事實，也沒有要擠下誰的位子」更表示昨已主動傳訊跟東森韓佩穎溝通過，對方回應「謠言止於智者」還安慰房業涵「別在意」，讓她感覺到新聞圈的一股暖流。

房業涵從小就有記者夢，大學進入華視實習，耕耘2年後正式當記者跑新聞，爭氣的她，在公司舉辦的主播徵試裡考了第一名，從此奠定華視當家主播。對於此周刊事件，她認為大家只喜歡看主播業鬥爭，並認為周刊只想要點閱率，對於被冠上「嫩妹」而被忽略為了成為主播而作的努力，房業涵回應「無奈居多，對方求證之後，我還是只有挨打的份，新聞還是要被證實的」！

華視新聞部高層也否認房業涵跳槽一說，僅回應「從頭到尾沒有這件事」。房業涵因太在意新聞後續反應，昨已傳訊給東森主播韓佩穎，問她為何要主動傳訊息？她表示不想因此影響雙方新聞熱忱「不然誰要在這裡努力啊」！對至於未來有何動向？房業涵打包票說「未來兩周內一定給大家交代」。

(中時 )