台南紡織(1440)109年股東常會，今(16)日股東們表決通過，將分派現金股利每股0.2元；總裁侯博明坦言，去年的中美貿易戰及今年的新冠疫情，確實重創紡織品等相關產業，然經營已至谷底，期盼伴隨下半年的恢復原有水準，今年全年的營運可望不比去年差；展望今年的整體營運，除了紡織本業持續追求產品差異化，未來將更積極活化土地資產，除了南紡購物中心第二期預定今年底開始展開營運，仁德廠46公頃廠地已規劃為大型科技園區。

受到疫情影響，南紡109年股東常會，亦首次移至南紡購物中心戶外停車場舉行；南紡總裁侯博明表示，期望疫情儘快完全落幕，明年的股東常會，可以恢復到原來在室內舉行。侯博明非常感謝政府防疫作的好，也希望隨著台灣的＂解封＂，儘快恢復原來所有的經濟活動。

侯博明坦言，去年的中美貿易，再加上今年初爆發的新冠疫情，確定重創全球的經濟，尤其砍單頻頻，更讓紡織品、鞋業等產業，亦受到莫大的衝擊，所幸，台灣的經濟活動已從四月底的谷底復甦中，期盼下半年若能恢復原有水準，南紡的整體營運應不比去年差。

侯博明指出，展望今(109)年紡織產業方面，大致保守看待，畢竟中國仍是全球最大成衣出口國，佔了三成以上，疫情後續發展可說是動見觀瞻。南紡集團生產基地分布台灣及越南，均在中國以外的地區，產能未受影響，但將持續密切注意疫清對終端需求及國際市場的衝擊，隨著疫情發展和全球經濟變化做滾動式檢討。

南紡的紡織本業將朝向機能性、差異性開發並調整產品結構，戮力拓展市場，強化銷售廣度與深度。此外，將更積極活化土地資產，例如仁德廠46公頃廠地已正規劃建設為大型科技園區等。將已涉足的流通事業如購物中心等多角化經營，南紡購物中心第二期「南紡置地廣場」，預計最快於今年第四季開幕，藉由多元化布局，編織獲利版圖。

(工商 )