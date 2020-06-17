周二美股雖大漲，但對亞股來說，投資人似更關心東北亞可能的軍事衝突，與中印兩國邊界衝突似轉趨惡化趨勢，另外，股東會旺季近尾盤，包括股王大立光與遠東集團徐旭東等多數上市櫃公司掌門人，多對下半年景氣，表達看不清楚利空因子，在這3大疑似黑天鵝陰影籠罩下，使短期投資或暫保持低調，逢高善設停利點為宜。

台股今雖開出高盤，但隨後在短線獲利回吐賣壓出籠下，大盤在中場後又由紅翻黑，所幸生技族群依然強者恆強，穩定多方軍心，加上半導體、金融與塑化等股也相對抗跌，使盤勢再度呈現震盪趨堅格局，加權股價指數終場上漲22.95點，報11534.59點，漲幅0.2%，成交1740.84億元。

重量級權值股方面，南亞科、鴻海、股王大立光、友達、群創、長榮航、華航、聯電、亞泥、統一及台玻等表現弱勢，使大盤承壓；唯國泰金、富邦金、中信金、日月光投控、中鋼、中華電、廣達、仁寶、台塑化、台塑、遠東新、第一金與台灣大等站在多方，化解盤勢拉回壓力。

另外，被動元件國巨、同欣電；光電族群今國光、聯一光與佳凌；汽車股和泰車；電機股亞德客-KY；與宅經濟內需股富邦媒等，各依題材領先盤勢發展，也維繫多方持股信心。

店頭市場方面，電子、電機與化學等族群雖拉回，但生技類股強者恆強，領軍紡纖、鋼鐵、營建、航運與觀光等族群攻高，使盤勢開高之後仍欲小不易，指數收漲0.76%，報155.75點，成交535.57億元。

上市櫃生技族群受惠熱錢集中火力熱炒，盤面上大紅燈籠高掛跌者，包括合一、中化、高端疫苗、基亞、ABC-KY（瑞磁生技）、杏輝、健亞、南光及生華科等，激起類股多見賢思齊，大漲比苗頭。

美股盤後電子盤方面，受制美國本土新冠病例持續蔓延，加上龐大失業人口與抗議種族歧視的示威活動揮之不去，使市場追價仍相對保守，目前道瓊期、標普500與小型股2000等3大期指，暫報下挫0.41%、0.16%及0.47%；僅那斯達克100期指力守平盤。

業內人士指出，台積電明（6/18）日除息交易，在除息前並沒有太大的行情，相對有利除息後的填息走勢，加上在高階3奈米與5奈米的製程，仍勝過競爭對手三星，使中多架構相對穩健，對台股持穩走高仍屬正向挹注。

另外，東北亞與南亞的緊張情勢，一般預期還不致演變成軍事對抗，因為新冠還在蔓延，且美方與歐盟態度還待觀察，因此，短線予密切追蹤即可，初估並不影響個股依題材演出格局，台股後市不必過分看淡。

(工商 )