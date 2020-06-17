不受新冠疫情的影響，可望帶動東區整個商圈再展翅高飛，佔地8,000坪，總賣場達22,000坪的南紡購物中心「A2館」，仍將按照原有計畫，將於今年底開始營運；該館大樓的外觀，已矗立於中華東路上，目前館內的招商率已達80％，品牌正陸續做店舖的內裝設計。

南紡購物中心二期「置地廣場」，又稱「A2館」，整棟全新的購物中心，緊鄰第一期商場大樓，兩館將有內部串聯通道，一旦完成營運後，將成為台南地區佔地最大的百貨綜合商場，「A2館」總樓地板面積22,000坪，容納餐飲、娛樂、流行、休閒等不同業種，將以大型店為主要賣點。

南紡購物中心A2館，建築的設計整體色彩調性，採大地色系，外觀造型採取簡約優雅之現代風格，搭配立面上之垂直綠化及退縮露臺綠化環境，臨中華東路規劃室外大型廣場，並在廣場上添加企業發芽概念之玻璃屋及特色層積玻璃水幕。

此外，為響應全球暖化議題，基地周邊種植多棵嚴選樟樹綠化，凱旋路側廣場打造黃花風鈴木森林意象，同時呼應基地鄰近之公83公園，形成完整優良之都市空間，以提供最優質的商場遊憩環境。

伴隨南紡購物中心A2館開幕時，屆時將有全台南最美最大的主題聖誕樹，也會讓消費者看到很多台南前所未有的商場規劃，為台南的消費者引進更多餐廳菜系，同時擁有更多的流行、娛樂、餐飲、生活大店等，此外，更多的停車空間，也是南紡購物中心A2館規劃上的一大重點，其中包含了連接一期A1館和二期A2館的空橋，引進了消費者期待的品牌，不乏許多台南獨家品牌。

南紡購物中心二期A2館，目前的招商已達80％，品牌正陸續做店舖的內裝設計。A2館的開發，是讓消費者能夠在南紡購物中心擁有完整、輕鬆悠閒的購物用餐環境，A1館和A2館，使用同一張中信聯名卡、同一張Fun Card紡卡會員集點、更多的汽機車停車空間、更多的品牌、更舒適的用餐與休閒環境、展演活動空間，也首創了台灣第一個集結各類娛樂休閒的商場。

(工商 )