郭云曼今在指揮中心前跪地痛哭，只盼政府高抬貴手，幫助女兒順利返台。（林周義攝)

來自大陸、今年40多歲的郭云曼，多年前前夫過世後，認識了在台灣的現任丈夫，帶著年僅3歲半的女兒來台，一手照顧起自己的女兒與先生的2個小孩，約在5年前取得台灣身分證，女兒今年也順利排到了身份資格，卻在赴陸辦理程序時遇上疫情，無法返台。目前的郭云曼，乳癌已經進入第3期，今日跪在指揮中心前跪地痛哭，只盼政府高抬貴手，幫助女兒順利返台。

郭云曼的前夫10多年前車禍過世，留下她與年幼小的女兒。認識了同樣喪偶的台籍現任丈夫後，對方讓她帶著女兒一起來台，承諾給他們一個家，她便嫁到台灣，擔任起3個小孩媽媽的角色。

為維持台灣家中生計，郭云曼多年來都在打零工，壓力大得罹患乳癌，她不想將整個乳房切除，遇上疫情後又延誤治療，回診才發現已經進入第3期，且淋巴、肝、腎都轉移。與此同時，想起滯留大陸的女兒已經半年無法回家，令她難過得跪地落淚。

郭云曼表示，自己的女兒從小在台灣長大，唸了10多年的書，台灣才是她的家。因女兒的親生爸爸不是台灣人，需要等到媽媽取得身分證，才能申請台灣身分證。

排了4年多的隊，郭云曼的女兒終於能在今年4月成為台灣人，卻因為1月先赴陸辦理相關程序，陸委會突然宣布禁止未取得台灣身分證的陸配小孩「小明」入境，搭機返台後被要求買機票折返，母女半年來被迫骨肉分離。

郭云曼心疼地說，女兒很喜歡台灣，朋友們都在台灣，滯留大陸後因為沒有學籍，也無法就學，對學業造成相當大的影響。病情惡化的她，一直很想見女兒一面，想起女兒都只能以淚洗面。

另一名「小明」的爸爸，黃先生的10歲兒子也面臨類似遭遇，年初搭機回台後被要求折返，至今都無法見面。他不滿地說，「小明」政策討論期間，許多人都說陸配的小孩是為了用健保才想回來，把「小明」說成想利用台灣資源的人，甚至有民代也跟著起哄，事實上，許多人都只是為了辦理證件、探親才赴陸，長期都住在台灣，有些人也不是不想當台灣人，衛福部長陳時中說的「選擇了國籍就要自己承擔」對他們而言並不公平。

台灣滯陸孩童父母自救會今赴中央流行疫情指揮中心陳情，希望政府在鬆綁商務來台之際，也高抬貴手，讓「小明」順利返台。自救會指出，團聚權使基本人權，希望政府能重視人道，別把小孩擋在境外。

(中時 )