在新冠肺炎衝擊全球經濟等多重因素影響下，台灣大型工業不動產交易在今年表現一支獨秀，根據商仲業者統計，今年上半年大型工業地產(含廠房、土地)交易金額達到317億元，交易規模在5年內成長近2倍，且製造業及科技業在台的擴廠力道仍持續增加。

根據第一太平戴維斯統計，今年上半年大型廠房及工業土地交易金額(單筆交易3億元以上)達到317億元，比去年同期增長19%，也是自2016年以來的交易新高，交易規模在5年內成長183%，顯示在產業回流以及中美貿易磨擦的帶動下，製造業及科技業在台的擴廠力道持續增加。

第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄表示，中美貿易戰自2018年下半年開始，開啟了台灣製造的黃金期，政府大力引資回台，三大方案截至目前為止已有529家企業審查通過，投資金額達到1兆277億元；另外，外商對台投資的意願增加，今年前4個月累計金額將近台幣900億元，年增率49%，這些因素都是帶動自用廠房及自建工廠的需求。

觀察近2年的工業不動產交易可以發現，廠房交易成長快速，今年上半年交易金額達到182億元，包括和碩、旭德科技、神基科技都分別在今年上半年購置工業廠房。昨日雲林斗六工業區的約6600坪廠房也順利標脫，反應的是廠商接單生產的即刻需求，透過購置現有廠房，最快1至2季就可開始生產，相較於購地自建來說，時程至少可縮短1年以上。

工業土地的買方則較多元，除了自用型廠商以外，桃園及新北市的工業地特別受到建商親睞，主要是著眼於都會地區，使用端的需求逐漸由生產製造轉為總部及研發設計，而加上多個新北市及桃園市早期工業聚落，例如土城、新店、中和及華亞科技園區，建物老舊且地價高漲，建築物將朝向立體化使用，近期政府力推的工業區立體化方案，更成為廠辦立體化的加速器。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，疫情前的企業遷廠策略，選擇東南亞國家的勞動力及生產成本優勢，吸引許多台廠選擇將產線由中國分散至泰國、越南及印尼等國家，但這波新冠肺炎的趨動下，安全性、穩定性與即時性使得台灣設廠的優勢再起，也使得工業地產在這波疫情危機下，無論在交易與價格方面不受影響。

下一步，在台灣在5G、網通、資通訊產業的發展優勢下，將持續帶動工業不動產的硬需求。

(中時電子報)