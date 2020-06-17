亞太電信今(17)日召開民國109年股東會，同時宣布5G「行動寬頻事業計畫書」已排入國家通訊傳播委員會（NCC）今日議程，可望順利通過審議。另，3.5 GHz三共 (共頻、共建、共網，下簡稱三共)部分，將配合相關法規作業進行，預計第三季正式提供消費者3.5GHz及28GHz 嶄新的5G服務。

今日股東會後，亞太電信於總公司展示5G技術，全台首次展演28GHz 高頻段、大頻寬帶來的5G 高速網路，極速值超過1.8Gbps，比4G網路快上20倍；現場透過5G頻段轉換成Wi-Fi熱點，不需使用5G手機，即可透過4G手機享5G高速上網。5G擁有大頻寬、低延遲特性，帶來劃「視」代的觀影體驗，讓OTT (Over-The-Top) 服務有更多發揮空間，增添更多元互動形式，亞太電信今日同步展演5G高畫質串流影音，Gt TV將於第三季推出「 5G Zone」專區，首波合作對象結盟國內華語音樂發行商JSJ杰思國際娛樂，鎖定華語娛樂在地化內容，將提供高畫質、多視角、真LIVE線上直播演唱會等視聽饗宴。

亞太電信大秀5G技術，全台首次展演28GHz 高頻段、大頻寬帶來的5G 高速網路，極速值超過1.8Gbps，比4G網路快上20倍。(亞太電信提供／黃慧雯台北傳真)

亞太電信董事長呂芳銘表示，5G是資通訊產業近十多年來重要變革之一，其劃時代顛覆性，就像從2G跳到3G，不只速度的升級，更大幅改變人類使用行為，帶動世界萬物聯網。未來商業模式不只是一個B2C大網，其低延遲與巨量連結等特性，讓B2B企業應用比4G更容易展開。亞太電信擁有優質網路、創新技術、多元應用3大優勢，邁入5G世代，將加速轉型，推動智慧生活，攜手更多策略夥伴，以更靈活方式搶占商機，一起把5G餅做大，拓展生態圈。

亞太電信總經理黃南仁分享經營成績及策略布局，面對行動通訊市場激烈競爭，亞太電信持續鞏固4G業務，拓展5G商機，108年度ICT、IoT等數位經濟新營收表現亮眼，較上一年度成長121%；數位門市用戶數年增98%；創下108年EBITDA (稅前息前折舊前攤銷前利潤) 全年轉正佳績。展望5G，亞太電信將整合3.5GHz和28GHz中高頻譜，提供更佳的網路體驗；鞏固既有傳統電信營收，同時擴大5G應用深度與廣度，深耕企業專網服務；並加速跨業跨域的合作，整合鴻海科技集團資源，深耕數位經濟。

亞太電信將提供5G服務，藉由3.5GHz+28GHz中高頻的黃金組合，提升網路競爭力，初期將以六都及其他人口密集區域涵蓋為目標。3.5GHz 為5G主流頻段，支援終端機款齊全；28GHz頻寬大、速度快，擁有高速率及低延遲優勢，適合垂直場域使用，無論發展B2C和B2B應用服務都如虎添翼。

根據5G第二階段位置競標結果，亞太電信是台灣五大電信中唯一沒有取得3.5GHz頻段(Sub-6GHz)的電信業者，而僅有28GHz頻段28.9GHz-29.3GHz位置(頻寬400MHz)。根據今日亞太電信說法，他們將藉由共頻、共建、共網的方式，透過與夥伴之間的合作來推出5G服務。

(科技)