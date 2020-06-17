高雄市長補選在即，民進黨中常會預計今天徵召陳其邁參選，國民黨則預計今天中常會通過高雄市長補選徵召辦法，民眾黨高雄補選工作小組也將在今中午黨政會議與黨主席柯文哲討論人選徵詢狀況。民眾黨祕書長謝立功會後轉述，距離登記截止日還有一段時間，會持續徵詢適當人選，不排除任何可能。至於是否仍有「藍白合作」可能，謝立功說，希望國民黨早點確定人選，民眾黨比較好做人選考量。

民眾黨上周成立高雄補選工作小組，啟動市長補選人選徵詢，據悉，民眾黨已徵詢1、2人選，但都認為時間太過倉促，參選意願不高。柯文哲今結束黨政會議後，面對媒體詢問是否有合適人選，柯四兩撥千說，會有人轉述，不願正面答覆。

謝立功說，今天會中討論發覺還有很多變數需要深入討論，一方面徵詢適當人選，有人推薦也有人表達意願，作業時間被壓縮很緊迫，但距離登記截止還有幾天時間，不須貿然決定，會慎重再評估。

民眾黨立委蔡壁如日前拋出「藍白合作」的想法，如今國民黨有意自推人選，「藍白合作」是否破局？謝立功說，有適當的人選都可以評估，國民黨適合作對象之一，希望國民黨早點確定人選，我們比較好做人選考量。

謝立功強調，討論人選部分暫時保密，有些人選還在思考中，不排斥任何可能，其他政黨也還在做人選評估，最後一刻截止前登記即可，如果要跟其他政黨合作，還是希望在野黨共推無黨籍人選參選。

(中時 )