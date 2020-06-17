獅潭鄉農會利用在地農產「仙草」製成冰磚，2款冰品配料十足，搭配仙草清香對味又消暑。（巫靜婷攝）

獅潭農會活化老穀倉成為農會販賣區「獅農小舖」，改造一隅成為冰品販售區。（巫靜婷攝）

獅潭農會活化老穀倉成為農會販賣區「獅農小舖」，外頭設有長廊適合遊客休憩、吃冰納涼。（巫靜婷攝）

炎炎夏日，吃冰最消暑，苗栗縣獅潭鄉農會研發2款仙草冰品，周末在獅農小舖試賣，農會不僅在冰磚下功夫，多樣配料更是精挑細選，搭配仙草天然清香超對味，農會供銷部職員羅伊志表示，開發仙草冰不僅希望行銷在地農產，也吸引遊客走進老穀倉，感受獅潭人文歷史風華。

獅潭鄉知名農產「仙草」是遊客必嘗美食之一，獅潭業者將仙草發揚光大，研發各式產品衝擊遊客味蕾，農會求新求變跟上腳步，今年起添購剉冰機具等，改造農會販賣區獅農小舖一隅販賣冰品，吸引遊客走進逾60年的老穀倉，感受歷史風華，也增加縣內農產品的曝光度，增加商機。

農會職員羅伊志指出，假日獅潭老街遊客眾多，但大部分遊客來逛逛就走，很少有人多停留，但農會穀倉外面有長廊，非常適合遊客坐下來休息，多開發一樣產品、多一個選擇，就能延長遊客停留的時間，而仙草冰也是目前第一項能夠內用的產品，另外推出手拿日本冰可以邊走邊吃。

羅伊志表示，5月初起，農會人員集思廣益從冰品開發、嘗試甜度、質量及外觀，並尋找適合的配料，目前開發2款冰體，一種是利用嫩仙草凍做成的冰磚、另一種則是添加牛奶的雪花冰，兩者風味不同，嫩仙草凍剉冰可嘗到仙草的清香原味且濃度較高，雪花冰則帶有奶香，仙草味較淡。

6月初農會人事異動，負責人正在著手打理門面招牌及菜單設計，試賣期間，配料有紅豆、芋泥、綠豆、薏仁、芋圓、花生等，農會表示，氣溫升高，冰品頗受歡迎，未來也將推出珍珠及嫩仙草凍等配料，售價每碗65元，預計6月中旬後正式開賣。

(中時 )