陸生不列首波境外生返台名單 陳時中曝原因 14:302020/06/17 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳時中表示，這次開放名單的考量，沒有大陸，主要原因和北京與其周遭都發生相關疫情有關，因為世界衛生組織也已經將北京近日新增的確診個案列為重大事件，因此對於開放大陸需要再觀察。 至於未來對於北京返台是否要採取過去武漢及湖北以包機返台方式，或是採取註記等方式嗎？陳時中表示，都不需要，和目前為止的防疫措施都相同。 (中時 ) #陸生 #小明 #首波 #境外生 #返台 #名單 #陳時中 #原因 #北京 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫材爭議燒不停 醫師曝實情嘆：陳時中跌落神壇 09:302020/06/13 政治 陳時中跌下神壇？網曝：這政策施行「金身將破」！ 11:102020/06/13 政治 台師大畢業典禮 高行健、陳時中遠距祝福 11:382020/06/13 生活 清華畢典陳時中到場 勉勵畢業生不怒而威 13:272020/06/13 生活 會不會選台北市長？陳時中改口 李正皓曝自打臉證據 08:592020/06/14 政治 新聞透視》醫材負擔新政喊卡！政治敏感不足 陳時中仕途受阻 04:102020/06/15 政治要聞 醫材爭議 批衛福部思慮不周！蘇給陳時中臉色 04:102020/06/16 政治要聞 新聞透視》自付醫材訂上限惹議 蘇揆秀拳頭！別再造神 誰是老大已很清楚 04:102020/06/16 政治要聞 時中別高估自己與民進黨 04:102020/06/16 時論廣場 人氣下滑恐影響參選雙北市長 陳時中：人氣都下降怎麼選 13:002020/06/16 政治 生活熱門新聞 好市多中衛口罩開箱 網一看：羨慕死 - 生活 中衛口罩6色一次上！PChome 24h今下午3點開搶 - 生活 振興三倍券可繳2種帳單 網驚：這也能振興？ - 生活 中衛口罩回歸！PChome 24h開賣時間曝光 - 生活 中衛口罩回來了！各大通路整理包 這家不限購 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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