陳時中表示，這次開放名單的考量，沒有大陸，主要原因和北京與其周遭都發生相關疫情有關，因為世界衛生組織也已經將北京近日新增的確診個案列為重大事件，因此對於開放大陸需要再觀察。

至於未來對於北京返台是否要採取過去武漢及湖北以包機返台方式，或是採取註記等方式嗎？陳時中表示，都不需要，和目前為止的防疫措施都相同。

(中時 )