進駐攤商17日齊聚黃景熙議員服務處控訴愛樂弗整合行銷公司與主管單位文化局聯合坑殺。(蔡依珍攝)

8年級、經營童裝的黃小姐更數度激動落淚。(蔡依珍攝)

議員黃景熙斥文化局招攬「詐騙集團」，特助黃瓊慧也質疑業者是假文創之名、行商業之實。(蔡依珍攝)

桃園展演中心去年底打造文創聚落，由愛樂弗整合行銷公司得標，卻被攤商指控人潮不如預期。(桃園展演中心提供／蔡依珍桃園傳真)

愛樂弗整合行銷公司出示人潮照片證明有努力宣傳。(薛歆霏提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園展演中心活化場域，去年將1樓閒置空間以960萬委外5年，孰料資本額僅4.2萬的得標業者卻遭控「坑殺」攤商，動線差、無招牌、零宣傳，每日人流10根指頭數得出來，西服先生、覓燒肉等知名店家「第一次展店碰壁」，慘賠百萬認賠殺出，還被陳姓執行長恐嚇、嗆聲：「要跟我比人脈嗎？」質疑官商勾結，找上議員黃景熙陳情，文化局長莊秀美坦言「第一次聽聞」，允諾協助攤商求償、不排除解約，負責人薛歆霏表示，行銷效果是慢慢發酵，疫情衝擊也很無奈，強調全都按照合約走，歡迎廠商來溝通協調，而非訴諸媒體。

桃園市展演中心文創聚落去年4月上網招標，由愛樂弗整合行銷公司得標，負責1樓250坪的空間經營，愛樂弗規畫20餘個攤位，每攤2.5萬至5萬招商出租，並收取2個月的押金，許多業者相中是豪宅裡的蛋黃區，紛紛掏錢進駐，孰料竟是惡夢的開始。

「我開了6間分店，只有這間認賠殺出！」西服先生王姓負責人控訴，展演中心是桃園人引以為傲的地點，他以百貨櫃位模式經營，租下2櫃位、斥資60萬裝潢，連同員工、租金投入逾百萬，豈料每日人流不到20人，不堪月虧10萬關門，質疑僅4.2萬資本額的公司竟可以承包政府960萬的標案，以高額租金收租卻不做事，5年加可延展的3年可賺進1億元收入，「攤商離開還能沒收保證金賺更多！」斥文化局老大心態，只是想找包租公擺爛。

「超商人潮都比這裡多！」覓燒肉余先生也痛陳進駐4個月平均每天不到10人，工作人員都比顧客多，連同人事、租金、食材等成本慘賠上百萬，黯然離去還被惡意中傷、名譽受損，要找展演中心主任陳情也被警衛擋下，求助無門，卻看到愛樂弗還在繼續招搖撞騙招商，氣不過才挺身而出希望不要有更多商家受騙上當。

販售燕窩的業者也相中是「豪宅裡的蛋黃區」，去年9月捨棄百貨公司櫃位進駐，豈料商場深陷展演中心角落，沒招牌、動線差，根本沒有人潮，質疑政府標案怎麼會這樣，眼皮底下縱容不肖業者坑殺攤商，本來認為桃園市長鄭文燦領導的是民主城市，實情卻是不公不義，找上陳姓執行長協調，對方卻嗆聲自己跟文化局長很熟、任何人的人脈都比不上，讓他驚異是遇到桃園地頭蛇嗎？

從事運動教育20年的直排輪教練更控訴，陳姓執行長巧言令色噱稱展演中心可溜冰，招攬她進駐，豈料展演中心根本是直排輪禁區，斥資25萬元裝潢的招牌被拆下，陳男仍信誓旦旦要她改成文創相關名字就能留下，她感嘆就因太相信對方口頭承諾，沒有白紙黑字寫下，一切付出歸零，感嘆大家都是想創業的青年，業者卻踐踏別人的心血、成就自己的威嚴。

8年級、經營童裝的黃小姐更數度激動落淚，控訴每天營收只有百元、甚至掛蛋，光請工讀生1天就要1500元，「壓力真的很大！」業者畫大餅謊稱會行銷宣傳，卻都看不到，自己提出的行銷構想也被打回票，3個月賠掉30萬老本，負責人薛歆霏更是電台知名DJ和舞者「薛薛」，12月才能營運卻從10月就開始收租，掛羊頭賣狗肉，根本不想用心經營。

議員黃景熙斥文化局招攬「詐騙集團」和無賴欺騙攤商，嚴禁遴選的攤商繼續危害桃園市，除要求主管機關文化局祭出刑事告訴和行政罰，也允諾免費提供法律諮詢，助攤商向業者集體求償。特助黃瓊慧也質疑業者是假文創之名、行商業之實，更聲稱政商關係良好逼迫攤商噤聲，手法粗糙。

薛歆霏對此喊冤，除了權利金還要支付水電、人事和行政費，進駐單位也要展演中心審核，表定12月1日正式開幕，卻在攤商壓力下9月開始試營運，還被展演中心裁罰，也是自行吸收，強調行銷非立竿見影，都有委託路口、車體、粉專、部落客行銷廣告，甚至曾自掏腰包300萬設置耶誕樹打造新地標，直言攤商將業績虧損卸責於宣傳力度不足，委屈又無奈，呼籲攤商對保證金有疑慮可洽詢律師溝通協調，疫情期間也停止收租，並致力扶植新創品牌上架，絕非坐以待斃。

文化局長邱莊秀美表示，攤商的苦衷都是第一次聽聞，不解為何都沒上門求援，「我們沒有大牌到不跟你們見面！」展演中心主任王啟仲表示，依照採購法，2000萬元以下標案不得限制投標公司資本額，但每年都會評估廠商營運績效和財務狀況，也有履約保證金機制，支持攤商針對遭威脅的情況提出法律行動，面對展演中心形象受損部分不排除訴諸法律、甚至提前解約。

(中時 )