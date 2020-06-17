桃園展演中心活化場域，去年將1樓閒置空間以960萬委外5年，孰料資本額僅4.2萬的得標業者卻遭控「坑殺」攤商，動線差、無招牌、零宣傳，每日人流10根指頭數得出來，西服先生、覓燒肉等知名店家「第一次展店碰壁」，慘賠百萬認賠殺出，還被陳姓執行長恐嚇、嗆聲：「要跟我比人脈嗎？」質疑官商勾結，找上議員黃景熙陳情，文化局長莊秀美坦言「第一次聽聞」，允諾協助攤商求償、不排除解約，負責人薛歆霏表示，行銷效果是慢慢發酵，疫情衝擊也很無奈，強調全都按照合約走，歡迎廠商來溝通協調，而非訴諸媒體。
桃園市展演中心文創聚落去年4月上網招標，由愛樂弗整合行銷公司得標，負責1樓250坪的空間經營，愛樂弗規畫20餘個攤位，每攤2.5萬至5萬招商出租，並收取2個月的押金，許多業者相中是豪宅裡的蛋黃區，紛紛掏錢進駐，孰料竟是惡夢的開始。
「我開了6間分店，只有這間認賠殺出！」西服先生王姓負責人控訴，展演中心是桃園人引以為傲的地點，他以百貨櫃位模式經營，租下2櫃位、斥資60萬裝潢，連同員工、租金投入逾百萬，豈料每日人流不到20人，不堪月虧10萬關門，質疑僅4.2萬資本額的公司竟可以承包政府960萬的標案，以高額租金收租卻不做事，5年加可延展的3年可賺進1億元收入，「攤商離開還能沒收保證金賺更多！」斥文化局老大心態，只是想找包租公擺爛。
「超商人潮都比這裡多！」覓燒肉余先生也痛陳進駐4個月平均每天不到10人，工作人員都比顧客多，連同人事、租金、食材等成本慘賠上百萬，黯然離去還被惡意中傷、名譽受損，要找展演中心主任陳情也被警衛擋下，求助無門，卻看到愛樂弗還在繼續招搖撞騙招商，氣不過才挺身而出希望不要有更多商家受騙上當。
販售燕窩的業者也相中是「豪宅裡的蛋黃區」，去年9月捨棄百貨公司櫃位進駐，豈料商場深陷展演中心角落，沒招牌、動線差，根本沒有人潮，質疑政府標案怎麼會這樣，眼皮底下縱容不肖業者坑殺攤商，本來認為桃園市長鄭文燦領導的是民主城市，實情卻是不公不義，找上陳姓執行長協調，對方卻嗆聲自己跟文化局長很熟、任何人的人脈都比不上，讓他驚異是遇到桃園地頭蛇嗎？
從事運動教育20年的直排輪教練更控訴，陳姓執行長巧言令色噱稱展演中心可溜冰，招攬她進駐，豈料展演中心根本是直排輪禁區，斥資25萬元裝潢的招牌被拆下，陳男仍信誓旦旦要她改成文創相關名字就能留下，她感嘆就因太相信對方口頭承諾，沒有白紙黑字寫下，一切付出歸零，感嘆大家都是想創業的青年，業者卻踐踏別人的心血、成就自己的威嚴。
8年級、經營童裝的黃小姐更數度激動落淚，控訴每天營收只有百元、甚至掛蛋，光請工讀生1天就要1500元，「壓力真的很大！」業者畫大餅謊稱會行銷宣傳，卻都看不到，自己提出的行銷構想也被打回票，3個月賠掉30萬老本，負責人薛歆霏更是電台知名DJ和舞者「薛薛」，12月才能營運卻從10月就開始收租，掛羊頭賣狗肉，根本不想用心經營。
議員黃景熙斥文化局招攬「詐騙集團」和無賴欺騙攤商，嚴禁遴選的攤商繼續危害桃園市，除要求主管機關文化局祭出刑事告訴和行政罰，也允諾免費提供法律諮詢，助攤商向業者集體求償。特助黃瓊慧也質疑業者是假文創之名、行商業之實，更聲稱政商關係良好逼迫攤商噤聲，手法粗糙。
薛歆霏對此喊冤，除了權利金還要支付水電、人事和行政費，進駐單位也要展演中心審核，表定12月1日正式開幕，卻在攤商壓力下9月開始試營運，還被展演中心裁罰，也是自行吸收，強調行銷非立竿見影，都有委託路口、車體、粉專、部落客行銷廣告，甚至曾自掏腰包300萬設置耶誕樹打造新地標，直言攤商將業績虧損卸責於宣傳力度不足，委屈又無奈，呼籲攤商對保證金有疑慮可洽詢律師溝通協調，疫情期間也停止收租，並致力扶植新創品牌上架，絕非坐以待斃。
文化局長邱莊秀美表示，攤商的苦衷都是第一次聽聞，不解為何都沒上門求援，「我們沒有大牌到不跟你們見面！」展演中心主任王啟仲表示，依照採購法，2000萬元以下標案不得限制投標公司資本額，但每年都會評估廠商營運績效和財務狀況，也有履約保證金機制，支持攤商針對遭威脅的情況提出法律行動，面對展演中心形象受損部分不排除訴諸法律、甚至提前解約。
(中時 )
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