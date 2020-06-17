2020年初，陳日昇以魔術師的身分，受邀登上日本最大客船「鑽石公主號」演出，沒想到卻遇到新冠病毒疫情大爆發，意外的展開了漫長的海上隔離之旅。從1月26日登船表演，到歷經海上隔離、包機返台隔離共一個月，6月15日是陳日昇歷經海上歷劫重回正常生活的第100天！他特別寫書紀錄，慶祝他解除隔離的第100日，也邀請他分享親身經歷的第一手海上隔離故事。而這次陳日昇也親自揭下魔術師的神祕面紗，剖白他的真實人生與心路歷程！

在解除隔離感謝會上，陳日昇特地邀請八里療養院護理長賴碧蓮女士到場參與，賴碧蓮護理長參與了橫濱及武漢二次包機的醫療團隊，更親上鑽石公主郵輪號將受困的台灣旅客以及陳日昇接回台灣，對陳日昇及其他受困旅客來說意義非凡。這次的感謝會陳日昇特別安排一段魔術，獻上對賴碧蓮護理長的感謝，也藉此致敬辛苦的包機醫療團隊及全國醫療護理人員。台北市政府副發言人學姐黃瀞瑩也到場致詞。

身處鑽石公主號染疫險境，魔術師陳日昇出書記錄海上隔離之旅，台北市政府副發言人學姊黃瀞瑩也到場致賀。

今天的解除隔離100日感謝會，陳日昇在魔術秀中變出一件花襯衫送給護理長，在疫情趨緩的同時，希望護理長及所有醫護人員都能夠放鬆心情出去走走，之後若疫情結束，全面解禁，更是希望護理長可以坐一次遊輪，享受郵輪旅遊。另外陳日昇也變了第二個魔術，他將象徵自由的鴿子放進魔術箱中，搖身一變變成了龜苓膏，象徵疫情歸零 台灣防疫有成。陳日昇希望藉由這兩個魔術感謝全台所有抗疫團隊及護理人員。

在新書中，陳日昇分享了如何高EQ的在郵輪中生活。他每天冒著染疫風險到餐廳與郵輪主管聊天共餐，一來是怕每天在房間吃泡麵營養不良抵抗力下降，二來是維持與郵輪高層良好，危急時才有人相助。陳日昇也每日開直播與粉絲互動，除了獲取了台灣媒體注意，更甚至獲得了台灣政府的注意，也因此自救，協助自己與20多名臺灣旅客，從遊輪上順利脫困。

在船上隔離期間陳日昇發揮專業，每日拍攝魔術短片「一天一魔術，直到疫情結束」，除了分享給船上同樣受困的旅客，幫自己打氣、也幫所有人打氣。這個魔術影片在下船後也持續拍攝，直到6/7，解禁前一天，完成了最後一支、第70天的影片。在影片中陳日昇以紅色氣球的表演，感性的表示，疫情改變了我們的生活、造成混亂，但也因如此，全世界的人們團結在一起，不分國家種族，感謝台灣防疫有成。

(中時電子報)