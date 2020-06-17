澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）周三表示，澳洲不太可能在明年之前向國際旅客重新開放國門，但會考慮放寬學生與其他長期旅客的入境規定。

澳洲在新冠肺炎疫情的防控上已取得顯著成效，並將之歸功於限制國際旅遊與實施嚴格的社交距離措施。

伯明罕在全國記者俱樂部發表演說時表示，維持鎖國政策是澳洲控制疫情的必要代價，但會考慮放寬長期旅客的入境規定，可能對國際學生與計畫長期居留的旅客採用返國國民隔離14天的規定。

國際教育是澳洲的第四大外匯來源，每年為澳洲賺進380億澳元收入，讓海外學生返回澳洲，將為面臨巨大財務虧損的大學帶來提振。

目前為止澳洲的新冠肺炎確診病例超過7300人，確診死亡病例為102人。澳洲周三公布新增確例病例22人，創下逾1個月來新高，其中21例來自人口第二大的維多利亞省，這之中15人為還在隔離中的返澳旅客。

(時報資訊)