歐美股市周二強彈，但受北京新冠肺炎疫情復燃、兩韓及中印衝突升溫等利空影響，亞股今（17）表現偏弱。台股加權指數小幅開高後於平盤上下震盪，尾盤在金融股回升拉抬下翻紅收漲，表現強於亞股。櫃買指數則開高穩揚，表現相對強勢。

終場加權指數上漲22.95點、收於相對高點11534.59點，成交量略為收斂至1741億元，盤中最高上漲38.68點至11550.32點。櫃買指數終場上漲1.18點、收於155.75點，成交量增加至536億元，盤中最高上漲1.43點至156點。

觀察盤面各類股表現，由生技股放量勁揚3.46％領軍，紡纖、橡膠、電器電纜股漲逾2.5％居次。成交量較大的電子、半導體股雙雙小漲0.02％，電子零件股小漲0.15％，金融股拉高收漲0.53％，擔當指數收高要角。油電燃氣股下跌1.63％，表現明顯偏弱。

權值股以傳產及金融股表現較強，其中台塑化（6505）漲近1.5％，和泰車（2207）、台達電（2308）漲逾1％。電子股表現平平，明日除息的台積電（2330）收平，鴻海（2317）及股王大立光（3008）分別收跌0.26％、0.83％，統一（1216）收跌1％，表現相對偏弱。

台股今日在金融股轉強下拉高守穩11500點關卡，櫃買指數則放量穩揚，表現相對亞股強勢，分析師認為，主要受惠台股防疫措施得當，以及高股息殖利率護體，若明日台積電順利填息，有利維繫後市多方信心。

展望後市，分析師認為，目前全球對下半年景氣能否快速恢復成長看法仍相當兩極，加上中美新冠肺炎疫情又見復燃跡象，加上亞洲地域衝突再度升溫，後續仍須持續謹慎以對，預期台股可守穩月線支撐，近期將在11000～11800點區間整理。

(時報資訊)