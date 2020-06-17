新冠肺炎疫情趨緩及穩定控制中，中央流行疫情指揮中心今日宣佈，自6月22日起，來台停留天數少於3個月的商務人士，若來自紐西蘭、澳洲、澳門等低感染風險國家，入境後可向入住防疫旅館所在地方衛生主管機關申請於第5天自費篩檢；如為中低風險國家，包括新加坡、日本等，則可於入境後第7天自費篩檢，篩檢結果為陰性後，即可改為自主健康管理至入境後21天，並依行程表安排進行有限度的商務活動。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對開放國際經貿活動，經多次邀集相關部會研商，已完成「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範」，規劃。陳時中指出，符合申請條件的商務人士，於申請時應備妥邀請廠商提供的相關證明文件資料、在臺行程表及防疫計畫，同時須準備登機前3日內採檢的新冠肺炎核酸檢驗陰性報告以備查驗。

陳時中指出，目前指揮中心評估低感染風險國家、地區包括：紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。中低感染風險國家、地區則包括韓國、日本、馬來西亞、新加坡。自主健康管理期間仍應每日量測體溫及配合雙向簡訊回報健康狀況，並依行程表安排進行有限度之商務活動，且採實名制，記錄每日活動及接觸人員，儘量避免出入公共場所，外出時，嚴格遵守全程佩戴口罩。

若計劃在臺停(居)留3個月以上者，陳時中表示，仍應依規定於入境後完成14天居家檢疫，不適用該作業規範。此外，自6月17日起，非本國籍人士、大陸地區人民、香港或澳門居民，未領有居留證明文件者，不得申領防疫補償費用。

(中時 )