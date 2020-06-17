前高雄市長韓國瑜卸任後，表示要沉澱一段時間，而今(17)日適逢韓國瑜生日，許多支持者和網友也紛紛在網路上留言獻上祝福。挺韓大將杏仁哥吳育全也在臉書上獻上祝福，並附上一段5分鐘長的影片，感謝韓國瑜對高雄的付出。

杏仁哥在臉書上表示，「祝福韓市長生日快樂，市長我們高雄目前還沒有發現登革熱病例，請您放心。」同時，他也在影片中，感謝韓國瑜這2年來對高雄市民的照顧，並稱讚韓國瑜「是我們心目中的英雄，是第一名的市長」。杏仁哥說，韓市府短短2年的付出勝過前朝20年，讓他知道原來高雄的基礎建設，可以完成的又快又好，而韓國瑜所面臨的困難支持者們也看在眼裡，韓已經做得很好，他的政績會被歷史記住。

日前高雄市議長許崑源的逝世，讓韓國瑜感到十分難過與心痛，杏仁哥呼籲韓國瑜要保重身體。接著杏仁哥話鋒一轉，指出他年輕時也支持過民進黨，因為以前的民進黨，是以人民作主的精神做號召，但是現在的民進黨變了，是韓國瑜讓他看到民進黨的黑暗面。最後，杏仁哥說，「民進黨我們會考驗你，我們會為真正的民主繼續走下去，我們會遵照韓國瑜的精神繼續打拚」並再次感謝韓國瑜對高雄的辛苦付出。

網友們也留言回應，「韓市長生日快樂、感恩您為高雄所付出的一切，我們點滴在心頭。會一直記得市長的好」、「杏仁哥加油，也祝福韓總生日快樂，等待您的號角響起，我們都沒離開」、「韓市長，生日快樂，有情有義的杏仁哥， 你也要好好照顧自己，辛苦了」、「杏仁哥有情有義，謝謝！韓總生日快樂！」

(中時電子報)