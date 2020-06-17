高雄市前市長韓國瑜遭到罷免後，各地發起罷免烽火，桃園市議員王浩宇也在名單內，「罷免王浩宇」臉書粉絲專頁更有超過5萬人響應。今（17）日王浩宇在臉書PO出自己收到的手寫信，因字跡潦草因此希望有人可以幫忙翻譯，但網友也只能看得懂片段，直呼根本上古天書。

王浩宇公開發言屢發爭議，民眾不滿發起罷免活動，但王浩宇似乎不受影響，仍持續在臉書連續PO文表達看法，更貼出網路聲量圓餅圖，表示現在關於他的負面聲量正在急速下降，「只剩下上禮拜的零頭而已」。

王浩宇收到手寫信，希望網友可以幫忙翻譯。（圖／摘自王浩宇臉書）

稍早，王浩宇在臉書PO出一封手寫信，寫道「幫翻譯」。從照片中可以看到信見上的字跡潦草，非常難以閱讀，網友只能零星解讀出「泯滅人性」「耍猴戲」「垃圾」「王八蛋」「自導自演」等字句。

網友表示，「小時候寫這種字會被撕掉重寫的」，笑說應該要把信送到中研院判定，說不定是某個史前文字，或拿去故宮鑑定，「可能是失傳的上古文字」「是覺得這樣查不到筆跡吧」「可能要找觀落陰的來翻譯」。

(中時電子報)