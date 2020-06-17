邁入後疫情時代，政府推出促進消費的振興券方案，看好消費者購物力蓄勢待發，台灣之星宣佈推出「618年中慶」，推出「全館第二件半價」優惠，優惠活動自2020/6/18(四)上午10：00起正式開跑。於618年中慶活動單辦門號或是辦門號搭商品的用戶，還可以再享領先業界的5G「真」體驗早鳥方案。

針對想要單辦門號的消費者，台灣之星網路門市推出「618年中慶」一日限定月租$188資費方案，且本次採「樂透」機制，消費者需先綁定台灣之星官方LINE帳號，於2020/6/18當天至指定活動網頁抽取申辦資格，抽中者即保證申辦。

自2020/6/18上午10：00起至晚上23：59止，凡新申裝/攜碼申辦，綁約30個月，可享不限速4G上網吃到飽，且網內互打免費、網外/市話贈送100分鐘，若贈送的免費語音分鐘數用完、網外/市話費率也只要$1/分；除此之外，還可用半價再加購一門、只要月租$94就可同享上述不限速4G上網吃到飽及網內互打免費等資費優惠。

同時，針對老客戶此次也祭出獨家升級優惠，不論是月租$188還是月租$99，只要是「618年中慶」老客戶，都可享免抽、免搶，直接續約升級月租$188不限速資費方案，且同享用半價$94加購一門優惠。申辦以上兩方案皆享免費升級5G體驗3個月！更多618年中慶續約直升資訊。

2020「618年中慶」資費 vs. 2019「雙11一日限定」資費。(台灣之星提供／黃慧雯台北傳真)

想要辦門號搭商品的消費者，台灣之星也推出限定優惠方案，6/18中午12:00至6/30止，凡至全台實體及網路門市申辦月租$599起資費方案，綁約30個月，除可享不限速4G上網吃到飽加網內免費雙飽優惠外，還多款熱銷手機及人氣家電商品任選通通只要$0，包含：iPhone 11 64GB/128GB、iPhone SE 64GB、三星Galaxy A51、三星Galaxy A60等機款，及Switch遊戲主機+健身環、Dyson Pure Cool二合一涼風空氣清淨機、LG手持無線吸塵器濕拖版、GoPro HERO8 Black全方位攝影機、iPad 10.2吋32GB、奇美50型電視、SONY 43型聯網LED液晶電視、Panasonic10人IH電子鍋、石頭掃地機器人二代S6等家電商品；凡申辦還可享加購第二件指定商品5折優惠。舉例來說：若購買iPhone 11 64GB搭配月租$1,399資費方案，綁約30個月，手機專案價$0，還可用半價$12,450再加購一支iPhone 11 64GB(原價$24,900)，並享免費升級5G體驗12個月。

若沒有申辦門號需求的消費者，也可以直接單買商品、不需搭門號，台灣之星網路門市特別祭出618年中慶「1+1省鈔大」限定優惠，購買iPhone 11 128GB($26,900)就可用半價$3,995加購AirPods Pro(原價$7,990)、購買Panasonic女神級吹風機($5,490)可用半價$3,495加購ASUS ZenFone Max Pro (原價$6,990)、購買Dyson V7無線吸塵器($9,999)可用半價$790加購HERAN禾聯14吋DC風扇(原價$1,580)等1+1組合。另外也推出手機賠錢出清，最高現殺1萬，包含三星Galaxy J4+只要$2,499(原價$5,990)、三星Galaxy A6+只要$4,799(原價$11,990)、OPPO Reno 10倍變焦版只要$14,990(原價$24,990)以及Apple Watch S4只要$8,990(原價$11,900)，數量稀少，要搶要快！

此外，實體門市也提供配件限定優惠，包含：購買Gigastone10000行動電源($890)及人因真無線藍牙耳機($790)可享同商品加購半價優惠，購買夏日必備手持支架涼風扇($369)可用半價加購廣穎5000行動電源(原價$490)，買越多越划算！

歡慶「618年中慶」，2020/6/18至2020/6/30期間，至台灣之星全台直營/加盟實體門市出示身分證含6、1、8任一數字並於FB官方粉絲團按讚，就有機會抽到免費7-11中杯冰美式咖啡，再享第二杯半價優惠，數量有限、送完為止。

(科技)