「機車」是業務員或年輕上班族最具便利性且機動性高的交通工具，尤其防疫期間，民眾放棄搭公車、捷運改騎機車或自行開車行為增加，產險業表示，機車族每天騎機車在路上跑要買機車險，「強制險」及「第三責任險」更不能少，萬一不幸發生事故時，才可以獲得較完整保障！

據了解，一般大學生雖以機車代步，但除了強制險之外，有的人原本有投保醫療險外，卻少有人投保第三人責任險，更遑論超額責任險。之前即有一大學生騎車不小心撞到另一位騎士，除了他本人受傷之外，還要賠對方車損及醫療等費用即高達30萬元，由於大學生沒有能力理賠，最後仍由父母親掏錢理賠對方。

第一保表示，全民防疫期間台灣並未實施封城，民眾仍有出入使用汽機車或搭乘交通運輸工具的需求，透過網路投保完成投保程序，也能協助保持社交距離，減少感染風險，一同為防疫盡心力。建議民眾可透過該公司產險的網路投保平台，可購買到汽車險、機車險、住火險、旅平險等四大商品。

第一保表示，現在網路投保超便利，尤其在防疫期間可藉由手機、平板或電腦即可輕鬆於網路投保，在網路上就能完成投保手續而且還可以享專屬優惠。從即日起至9月8日，該公司網站舉辦「防疫找第一、安心第一省」活動，提供網路投保汽機車強制險，讓民眾安心投保享第一優惠，機車強制險一年期省175元、二年期省245元，汽車強制險最高省360元(含超商購物金50元)，活動相關訊息可上第一保網站《http://ec.firstins.com.tw/kyc/》查詢。

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