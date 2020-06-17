勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟（前中）、台南崑山科大校長李天祥（前右）鼓勵屆畢業生申請青年就業獎勵計畫。（劉秀芬攝）

勞動部青年就業獎勵計畫新上路，應屆畢業生工作半年可領3萬元獎勵金，為了幫新鮮人及盡快找到工作進入職場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署近期開發逾1.8萬個職缺，薪資最高上看10萬元，求職者可就近洽詢居家附近的就業中心。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，因應青年就業獎勵上路，已積極開發雲嘉南轄內逾1.8萬個職缺，其中高薪職缺包括雲林上銀科技徵技師及自動控制工程師，薪資6萬至7萬；嘉義佳音事業徵英語全職老師，薪資7萬；台南成功大學徵專任助理教授，薪水5萬至10萬，都是5、6月最新開出職缺。

劉邦棟說，青年就業獎勵計畫對象為應屆畢業15至29歲青年，只要在6月15日至9月30日間就業，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵金，如持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，最高每人發給3萬元。

日前剛舉辦畢業典禮的台南崑山科技大學校長李天祥表示，對畢業生來說，青年就業獎勵可以激發工作動力，而且一直在崗位上努力堅持下去，又能領獎勵金，是很好康的事情。

崑山科大應屆畢業生林洋萌說，「一定會去申請，獎勵金很好、幫助蠻大的。」另名畢業生蔡家瑋說，獎勵金可以鼓勵畢業生盡速就業、持續就業，很有吸引力。

劉邦棟提醒，應屆畢業生可到「台灣就業通網站」加入會員，線上登錄參加「青年就業獎勵計畫」，也可到雲嘉南分署7個就業中心協助申請程序，審查通過後，獎勵金就會直接匯入指定帳戶。

(中時 )