國民黨下午中常會將通過「高雄市第3屆市長缺額補選候選人徵召辦法」，內容明訂「採徵召方式推薦黨員參選」，將成立由祕書長李乾龍等五人組成的徵召協調小組，決定徵召人選，且未敘及如何與他黨合作。黨務人士指出，外界關切藍白合作，國民黨歡迎民眾黨一起支持國民黨徵召人選，共同監督一黨獨大的民進黨；國民黨徵召人選預計下週會公布。

國民黨擬出的徵召辦法草案，將在下午中常會中討論。草案內容包括：由高雄市黨部提報有意參選黨員名單；如有多人有意參選，先進行協調，必要時以民調作為徵召提名依據。被徵召人須黨籍完備，依規定繳納黨費，具有黨權，且無黨章第36條（違反黨紀等內容）規定情事者。

草案也明訂黨中央成立中央徵召協調小組，由黨主席江啟臣指派祕書長李乾龍、副祕書長李彥秀及組發會主委葉壽山、文傳會主委王育敏及高雄市黨部主委莊啟旺等人，負責徵詢、協調及提出建議徵召人選，報請中常會核定。

黨務人士說，下周三將在高雄市召開行動中常會，市長徵召人選將在該場中常會核定同時造勢。

(中時 )