台北市長柯文哲欲邀請國家地理頻道拍攝「台北大縱走」國際宣傳片，卻因動用800萬元第二預備金，遭議員質疑而暫擱，副市長黃珊珊今表示，市府行銷預算比起前市長馬英九、郝龍斌時期根本是九牛一毛；不過由於馬、郝北市長任內黃正好擔任市議員，讓國民黨市議員游淑慧忍不住反酸，「好像妳沒有審過預算一樣」，她提醒黃不要柯文哲上身，遇到什麼事就把前朝拿出來消費。

游淑慧表示，該宣傳片預算跟宣傳沒有相關，卻刻意藏在大地工程處下面，其中800萬是用柯市長救急的二備金，180萬是用工務局的一備金，剩下600萬是用大地處的工程管理費，「居然大膽到連工程管理費都挪用去拍國際宣傳影片，如果柯市府可以把行銷預算到處藏在局處下面，合理懷疑還有藏多少？」

游淑慧說，黃珊珊要做的事情是好好解釋預算的效益跟合理性，而不是像柯文哲上身一樣，「白賴白賴的，賴皮」，遇到什麼事情就把前朝的事情拿出來消費。

游淑慧更嗆聲說，黃珊珊過去擔任市議員任內都審過馬、郝的市府預算，建議柯市府大膽一點統整過去21年來三任市長花在宣傳行銷的預算，還有市長在裡面置入的秒數，她敢保證，前面兩任市長跟柯文哲比起來才是九牛一毛，「起碼前面兩任市長沒有像柯市長，連爸爸、媽媽；太太全部都被拍到市政影片裡，全家都在用市政府行銷預算。」

游淑慧強調，黃珊珊認為哪一筆預算政務合理，就好好說明，而不是用這種賴皮方法，隨便拿前朝市長消費，「那妳講，到底預算差多少？」沒有人去質疑市府不能把錢花在該花的地方，但是不要用惱羞成怒的方法來消費。

(中時 )