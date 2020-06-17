國民黨主席江啟臣17日主持中常會。（黃世麒攝）
國民黨主席江啟臣17日主持中常會。（黃世麒攝）

國民黨主席江啟臣17日主持中常會，宣示黨產歸零決心，表示將與黨產會重啟協商，並依照全代會決議將剩餘黨產全數捐給公務人員退休撫卹基金、勞工退休基金或是其他公益單位，希望民進黨政府考量年邁退休黨工勞年經濟安全，停止阻撓黨產捐作公益的規畫，讓爭議止息。

(中時 )

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