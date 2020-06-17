重申黨產歸零決心 江啟臣：與黨產會重啟協商 16:242020/06/17 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣17日主持中常會。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席江啟臣17日主持中常會。（黃世麒攝） 國民黨主席江啟臣17日主持中常會，宣示黨產歸零決心，表示將與黨產會重啟協商，並依照全代會決議將剩餘黨產全數捐給公務人員退休撫卹基金、勞工退休基金或是其他公益單位，希望民進黨政府考量年邁退休黨工勞年經濟安全，停止阻撓黨產捐作公益的規畫，讓爭議止息。 (中時 ) #黨產 #退休 #公益 #基金 #決心 #國民黨 #江啟臣 也許您會感興趣 政治熱門新聞 「罷免陳致中」第2連署站曝光！網驚：這地點人潮多？！ - 政治 韓國瑜變股神？靠一支股票賺進1795萬 約8年市長薪水 - 政治 蔡英文遊九份沒找侯友宜 陳學聖曝重要警訊 - 政治 高雄氣爆善款還有內幕？監院3案由曝光 網驚呼... - 政治 陳其邁真穩了？網斷言高雄未來只剩1條路！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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