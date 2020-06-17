張睿家為拍攝宣傳照積極健身。（理響國際提供）

張睿家加入新東家。（理響國際提供）

張睿家2020夏初與合作10多年的周子娛樂約滿，轉換新東家理響國際全新出發，渴望突破過往窠臼，希望嘗試新的戲路及角色；靜極思動的張睿家特別送給自己一個字「變」，目標是像變色龍般任何角色可以演而且都能詮釋很好；以往文戲居多的他，未來想挑戰邊緣人或憂鬱症角色的張睿家甚至還想轉型演動作片，他笑說：「我是念體育出身的，『很耐操』！歡迎來找我拍戲！」 坦言近期在心態上或想法上有改變，希望嘗試一些跟以往不一樣的角色，讓大家看到他硬漢、粗曠的那一面。

張睿家當年出道即以電影《盛夏光年》獲得金馬最佳新進演員獎，多年下來演技早已獲肯定，不過私底下對自我要求甚高的他，其實不太愛在大家面前提到金馬獎，也會催眠自己不要被所謂的「金馬魔咒」限制住自己的演戲方式，就是希望讓大家看到更多不一樣的面向；如今轉換新東家之際，張睿家除了求「變」，也渴望能夠再拚一座獎座，「14年前的《盛夏光年》是一個階段性的肯定，14年後的張睿家希望努力衝刺，希望能夠挑戰如《盛夏光年》電影中富挑戰性又多元類型的角色。」

《盛夏光年》當年堪稱開創BL劇類型的先鋒，片中與張孝全堪稱BL配對始祖，問張睿家如果若機會再演同志類型電影會想接演嗎？他表示：「對於現在的我來說，只要是好的劇本，任何角色都不設限！」他即將投入新戲拍攝準備階段，下半年有四部戲劇邀約正在洽談，展現了新環境新氣象的好兆頭！

為了拍全新宣傳照，原本就對健身及身材控制很有毅力的張睿家，特別展開為時一個月的加強訓練，除了天天健身3小時外，對於飲食控制及睡眠充足都十分重視，他特別分享自己保持強健好身材的祕訣：「其實30％是運動、70％是要注意吃的東西；要吃對東西、攝取好的油脂，然後睡眠要充足，才會瘦得健康又能長肌肉！」

不過他竟不小心操「過猛」，把體脂肪從20％降到了12，他特別分享自己在一個月魔鬼訓練期間的菜單：「起床吃一把堅果獲取油脂，接著只吃無油調理的雞胸肉，冰箱裡只放雞胸肉與蔬菜。然後天天吃一樣！」飲食控制期最痛苦的地方在哪？他苦笑說：「天天吃一樣的食物對於身心其實很煎熬，我有時候做夢都會夢到水煮雞胸肉！」

疫情期間，張睿家刻意在生活步調上放慢腳步，趁機自我進修，看了各地各類型的劇跟電影，舉凡台劇、韓劇等任何國家的戲劇都看，除了觀察演員演技勤作功課外，這兩年看了近百部戲劇電影的他更意外開啟自己對於幕後製作的興趣，甚至沒事就跑去跟先前合作過的導演討教，他表示：「我發現在看完這麼多戲後最大的收穫除了自己能鑽研很多演戲上的小細節外，對於製作戲這塊也蠻有想法，尤其對於劇本跟角色挑選這一部分，我覺得台灣是可以做到像韓國那樣水準的戲！如果未來有機會，除了嘗試多樣角色外，希望能參與到幕後製作。」

(中時 )