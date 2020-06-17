延宕13年的台中大智慧學苑正式走入歷史！12層主體建築地面拆除作業已在日前完成，目前僅剩拆除及回填地下2層作業，預計8月31日可如期通車；地產專家指出，大智慧學苑拆除後，可縫合所有因鐵路阻隔的道路，加上多項土地開發案陸續推動，預期未來區域房價將站穩三字頭。

台中市建設局長陳大田表示，大智慧學苑今年2月底歇業熄燈後，所有權人自行辦理拆除，市府也持續關心進度並給予協助，平均以每5至7天拆除一層樓的速度逐層進行，日前終於完成地上物拆除，之後將繼續拆除及回填地下兩層，預計六月底開始施工道路工程，新闢道路20米寬、50米長，八月底可望如期通車。

不動產估價師楊祥銘表示，東區在區段徵收開發案、台糖土地開發案等帶動下，逐漸復甦，可說是走在前端的「舊市區」，若進一步從區域土地交易來看，商業區（可以開發成住宅大樓）土地平均單價已從三年前的70萬上下，飆升至現今的90萬上下，住宅區也從40萬上漲至60萬上下，以土地價格及建築成本推估，未來區域房價可望站上3字頭。

事實上，台中重劃區房價走上波，近年來不少建商回防舊市區推案，而台中市東區近年來各項建設與交通利多不斷，隨著大智路貫通工程8月將通車，台中車站新商場也訂9月試營運，東區躍升房市焦點，吸引包括坤悅、國聚、豐邑、新業、勝美、名軒等建搶進推案。

豐邑機構總經理邱崇喆則表示，大智路貫通後，縫合前後車站的距離，對於原本沒落的後站區域無疑是一大利多，加上日本三井不動產集團已於6月初拿到建照，規劃在東區砸百億打造「lalaPort」購物商場，月底可動工，還有74號中彰快速道路、鐵路高架化、台糖湖濱生態園區等利多，將促進東區開發。

(中時電子報)