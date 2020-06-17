高爾夫PGA美巡賽走過新冠肺炎疫情，已經在這個月恢復比賽，不過由於保持社交距離的防疫政策，暫時還無法開放觀眾進場，本周四起將進行四回合的RBC傳承高球賽，去年在這項賽事收下PGA生涯首冠的台灣好手潘政琮，將在妻子擔任桿弟的陪伴下尋求衛冕，前兩回合將和愛爾蘭籍現任世界球王麥克羅伊（Rory Mcllroy）、美國選手佛勒（Rickie Fowler）同組出發。

潘政琮去年在RBC傳承高球賽以1桿之差險勝美國好手庫查（Matt Kuchar），收下個人生涯第一座PGA美巡賽冠軍，也獲得今年美國名人賽參賽資格，屆時11月就可開到小潘在高球四大賽之一的美國名人賽表現。

潘政琮昨天在臉書粉專開直播，分享備戰本屆RBC傳承高球賽的心情，並透露這次請妻子林盈君當桿弟，前兩回合也會和麥克羅伊、佛勒同組競爭，三位好手將在台北時間明天晚間7點40分從後九洞出發。

RBC傳承高球賽是PGA復賽後第二站賽事，比賽地點是南卡羅來納州希爾頓角。

(中時 )