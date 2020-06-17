高雄市長罷免投票結束，罷韓團體仍然持續對前市府局處首長開炮，雙方引燃戰火，17日台灣基進高雄黨部對前市府官員及機要人員提出質疑，稱前新聞局長鄭照新等人遭到解職後，竟然還留在市府新聞局媒體聯絡群組，明顯違反公務倫理，對此鄭照新表示，解職當日就將公務機繳回，更在臉書回嗆「蠢」、「腦子有洞」。

台灣基進高雄黨部指稱，在韓國瑜及其任命的政務、機要人員遭到解職後，竟然不願退出新聞局的媒體聯絡群組，難道鄭照新口中的「做好交接」，就是「攏無離開」的意思？他們呼籲，韓國瑜安插進市府的所有約聘雇、職代等人員，應該知所進退，以維護國家行政體系及公務倫理得以順利運作。

鄭照新得知此事後在臉書發文回嗆，公務機在解職當日就立即繳回，而社群帳號理所當然也隨著手機繳回，早已不在身邊，他們不明就裡亂槍打鳥的行為，就是一個字「蠢」，並在關鍵字標註「誰像你們一樣沒有分寸」、「腦子有洞」。

(中時 )