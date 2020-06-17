謝惠仁去年號召地方人士準備20面金牌，今年場面更大增加到26面，市值近170萬。（吳建輝攝）

現場雖有工作人員維持秩序，但警方同樣嚴陣以待，彰化縣警察局長方仰寧更親自坐鎮。（吳建輝攝）

而今年謝惠仁的金牌，改刻上女兒謝冠瑩名字代表捐贈金牌，謝冠穎也低調現身，與父親謝惠仁共同獻上金牌。(吳建輝攝)

鎮瀾宮董事長顏清標在長子顏寬恒的陪同下也現身會場。(吳建輝攝)

大甲媽祖9天8夜遶境已經來到第6天，今天凌晨從雲林西螺福興宮起駕已經抵達彰化，而連續三年迎接大甲媽祖，曾槍殺天道盟不倒會會長謝通運的「冷面殺手」謝惠仁，繼去年奉獻20面金牌迎媽祖，今年則搭建舞台，還請來俄羅斯女郎、猛男及國樂團演出，更將金牌增加到27面，市值將近170萬，場面盛大。

今天大甲媽祖約中午抵達埤頭合興宮，下午兩點準時起駕，往北斗奠安宮前進，而謝惠仁就在媽祖行經路線旁，搭設舞台等待大甲媽祖的到來，現場也擠滿謝惠仁各方友人。

今年謝惠仁同樣邀集地方首長，鄉鎮代表會、農會等地方仕紳，在距離北斗合興宮1公里左右的空地廣場，親自恭迎媽祖，並獻上金牌與親念的祈安疏文等，謝惠仁也要求環保全程禁止燃放鞭炮與燃香。

雖然今年大甲媽祖遶境人數銳減，謝惠仁也在現場安排工作人員進行管控，但由於金牌面數高達27面，價值超過百萬，彰化警方仍不敢大意，出動約140名警力，在現場維持秩序。

彰化縣警察局長方仰寧說，因為地方人士較多，因此警方在這裡部署比較嚴密的警力，是預防性部署，也呼籲民眾天氣炎熱，要耐住性子，跟隨媽祖的引導，理性參與媽祖遶境活動，不要製造事端，因為我們絕對有足夠的警力，能夠應付任何突發的狀況。

顏清標說，今年因為身體狀況尚未完全恢復，聽講話的聲音也知道中氣不太足，重點聽醫生的交代，不能太過勞累，但是看到這麼多信眾他還是親自到現場，希望大家注意自己的防曬與健康。

地方人士表示，謝惠仁出獄後便返回二林老家，平時在地方相當低調，生活簡單純樸，而曾向佛祖發願向善的他，更成立「普光慈善會」，來幫助弱勢孩子完成學業，誠心供奉關帝聖君的他，也在埤頭開設神壇，全心向佛。

(中時 )