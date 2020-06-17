黃瑄17日錄民視《綜藝大集合》，因疫情與在新加坡工作的老公分隔兩地3個月，她表示：「從來沒隔這麼久，以前最多兩周。」連錄影這日是夫妻結婚3周年紀念日都是旁人提醒才記起，她笑說：「我比較沒在過節，只記得小孩生日跟母親節。」她心疼兒子身邊沒有爸爸陪伴，近日帶兒子去逛家飾店，沒想到他竟看著坐在沙發的家庭顧客說：「哥哥有爸爸。」顧客中的媽媽還起了惻隱之心轉移話題，讓她對兒子又心疼又好笑。

黃瑄提及老公現在升職了，可能無法經常來台灣，他未來較常跑東南亞，所以她有認真考慮是否要到新加坡跟老公住，「如果真的過去，工作會想辦法解決，我覺得女生不應該放棄自己的工作。」她近日在臉書分享自己兼職當外送員，引來許多關心，「目前電視通告很多，下半年活動也回來了，7月我還要去台南2趟主持活動，另外台北、新北也有活動要主持。」

黃瑄先前嘗試外送工作。（摘自臉書）

黃瑄年後本來有網劇等著開拍，但因劇組工作人員有大陸、香港人，目前還在等待通知，不過她也表示，自己在台北與新北都有房產在收租，租金各是3萬6與1萬8，「身旁很多朋友來關心，大家不用擔心，我運氣好在金融海嘯後買了房子，我只是停不下來，天生勞碌命。」她也強調自己喜歡演戲，希望可以有更多戲劇找上門。

(中時 )