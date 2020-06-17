廣明(6188)今股東會，進行董事全面改選，廣達(2382)持有廣明約3成股權，今天改選後，廣達法人代表改由蔡文弘、黃健堂遞補董事席次。改選包括4名董事、3名獨董，總共7席，廣達董事長林百里、副董事長梁次震退出廣明董事。廣明今股東會通過新任董事名單，分別是現任總經理何世池、廣達代表人黃健堂、蔡文弘、張嘉峰，獨立董事王關生、蔡有智、陳彥豪。

廣明去年營收93.52億元，年增31.91%，營業毛利19.73億元，年增加66.46%，每股盈餘1.85元。今年第1季廣明EPS為0.66元，4月和5月合計0.46元，前5月EPS達1.12元，前5月營收為40億元，年增3.6%。

廣明今股東會戒備森嚴，不開放媒體入場，廣明經營層在會後結束也隨即離去，面對與惠普的訴訟案，保持低調，以尚無新的進展回應。

惠普約7年前控告日、韓、台7家公司的光碟機壟斷價格，違反美國《反托拉斯法》（反壟斷法），其中6家選擇認罪和解，唯獨廣明不肯。

今年6月7日廣明遭惠普（HP）控告反托拉斯案民事二審出爐，廣明得支付4.39億美元（約130億台幣）的天價賠款。廣明認為：一，美國司法部先前的刑事調查，已認定廣明沒有違法，不明白為什民事訴訟要判他們輸？二，廣明是代工廠，沒有直接銷售給惠普，也不可能參與聯合訂價。

(時報資訊)