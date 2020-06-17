大聯盟選秀會上週告一段落，來自聖約瑟夫大學的右投瓦雷里奧（JordanDiValerio）未獲球隊青睞，即便如此仍有球隊願意網羅他加盟。根據《Masslive.com》記者克里斯（Chris Cotillo）報導，波士頓紅襪有意簽下瓦雷里奧，而球團為了展現誠意，決定搬出陣中王牌塞爾（Chris Sale）親自打電話，瓦雷里奧接到電話的當下也嚇傻了，最後他也決定把握這個進入職棒的機會。

瓦雷里奧表示，當天收到一封來自紅襪東北地區球探法格南特（Ray Fagnant）的訊息，裡頭寫道「嘿！期待一下塞爾打給你」；回憶起當時的情況，他說：「我心裡在想『不會吧，你是認真的嗎？』接著法格南特就跟我說，如果接到一個不知道的來電，接起來就對了。」

過沒多久，這通電話果真打來了，塞爾在電話裡不斷稱讚紅襪的好，也慶幸能夠成為紅襪的一份子，並且告訴瓦雷里奧納裡擁有難以想像的家庭溫暖。

瓦雷里奧今年賽季先發出賽4場，繳出2.38防禦率、38次三振的成績，但受限於大聯盟大砍選秀會輪次，結果未獲青睞落選，根據克里斯的說法，其他球團對瓦雷里奧也相當感興趣，不過他心裡已經有底想要前進波士頓，加上紅襪端出「王牌」遊說，瓦雷里奧正式決定與紅襪簽約。

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(中時電子報)