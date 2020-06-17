時隔10日，北京又將疫情應急響應等級調回二級。北京市政府副秘書長陳蓓周通報，16日即時起，北京市應急響應級別由三級調至二級，中高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止出京，所轄社區村進行全封閉管控。

央視新聞報導，陳蓓在北京疫情防控新聞發布會上表示，所有病例均與新發地農產品市場有關，本起聚集性疫情，初步判斷由人際傳播和物品污染引發。

她表示，北京市嚴格進出京管控，境外入京人員全部集中觀察核酸檢測，中高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止出京；非必要不出京，必須出京持核酸證明。北京市中高風險街道鄉鎮所轄社區村，外來人員及車輛禁止進入，高風險街道鄉鎮所轄社區村進行全封閉管控，人員只進不出，進行居家觀察並做核酸檢測。

她說，二級響應級別下不需停產停工，但要下調辦公大樓到崗率，鼓勵遠端、居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。

此外，恢復各年級線上教學，各高校停止返校；圖書館、博物館、美術館等室內公共場所及公園景區限流30％，實行分時段預約限流；停止團隊跨省旅遊。

北京市教委官方微信公眾號「首都教育」發文指出，從17日起，北京中小學各年級一律停止到校上課；初高三年級也同步恢復居家線上教學；已複園的大班幼兒一律停止來園，全北京各類型幼兒園均不再開園，而校外培訓機構繼續暫停線下課程和集體活動。

(旺報 )