新北市豪宅「謙岳」曾創下8字頭高價，但今年3月4樓戶屋主自砍2674萬元脫手，總價跌出「億元」，單價51萬元更創社區新低。房市專家Sway指出，現在有錢人賣房入股趨勢明顯，因為房價再漲的機會，遠遠小於台積電的漲幅。

Sway在臉書發文指出，過去養幾間房子也不算什麼，養房的目的就是等房價漲，或是想辦法更高價賣給「潘仔」，但現在資訊那麼發達，素人傻子買房已經很少了，而少子化根本就是房地產的武漢肺炎，至於武漢肺炎，誰在海外有產業，誰都是受傷的。

「房價再漲的機會，遠遠小於台積電的漲幅。」Sway說，十年前至今的房價漲一倍，但是台積電漲了不只一倍；不然0050也大勝房地產。更簡單的邏輯，如果之後十年房價又漲了一倍，到時台積電漲幾倍？一定還是大勝房地產。萬一龍頭股走了5年就落難，至少還有斷尾出場的安全機制，而這斷尾還不一定會賠錢呢！但萬一買錯房子，比如土石流地區買了一戶，根本就是血本無歸。

他認為，有錢人早就不養房了，賣房入股的趨勢越來越明顯，況且疫情總有消失的一天，疫情概念股就一定有賺錢的機會。可能有人會說買不起台積電、大立光，Sway直言，那你也買不起房，因為買得起房的都買得起台積電，此外，若不敢買高價股，怎麼敢買更貴的房子呢？

(中時電子報)