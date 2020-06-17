北京新冠肺炎疫情再起，外傳感染源可能來自國外進口的生鮭魚，對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，魚本身不太會感染新冠病毒，但確實有可能在輸出過程中，表面和包裝被汙染，不過要藉由這樣傳染給人，總體的機會是小的。

張上淳表示，大陸報導，北京市新發地批發市場的鮭魚砧板上被驗出新冠病毒，有兩個可能性，一是，那個環境下已經有很多人帶病毒，才可能散播到砧板上；另一可能就是魚本身就帶病毒。

張上淳說，基本上魚不太會感染新冠病毒，因為魚沒有像人這樣的肺部組織，因此不太可能是魚本身所造成的，但至於魚的表面是否在輸出過程中被汙染，或是魚的包裝有汙染，這確實有可能。

張上淳指出，冷凍確實是能讓病毒存活時間更長，但某些魚因為汙染而被帶進輸入國，汙染到相關器皿和食品本身，通常要有相當程度的汙染，才會造成人體受到感染，但整體來說機會比較小。

張上淳說，至於病毒株的種類，人來人往，每個國家多少都有帶到其他國病毒株，因此無法靠這樣來說，是經由哪個途徑帶入病毒的。

(中時電子報)