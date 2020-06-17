涉及遠雄人壽浮報工程費案的白手套李克毅，因10多年擔任證券公司監察人時，自稱當過台北地檢署檢察官，因吹噓過頭，被北檢主動分案追查，李坦承吹噓，檢方因李涉犯的冒用公務員官銜罪，已逾追訴期，17日將李不起訴。

另名模林若亞抗稅成功，曾在臉書上發文感謝李克毅，檢方認為李沒有我國律師執照，涉嫌違反律師法，目前另案偵辦中。

李克毅曾是知名私立貴族小學家長會幹部，自稱擁有美國律師資格，曾幫名模林若亞抗稅聲請釋憲，他因涉及遠雄人壽2008年間購買台北市松高路總部大樓案，被檢方懷疑擔任白手套協助抽佣遭起訴，案件仍在台北地院審理中。

檢方發現，李1998年擔任安多利證券投資公司監察人時，竟在個人履歷上寫著曾任台北地檢署檢察官，2011年因案出庭時，吹噓自己大學畢業考取檢察官，是司法官訓練所31期。

檢方調查，李坦認沒有檢察官資格，只是吹噓一下，由於《刑法》冒用公務員官銜罪，追訴時效僅5年，北檢因追訴期已過，將李不起訴。

(中時 )